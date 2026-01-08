Зеленский сменил сразу несколько губернаторов

Президент Украины Владимир Зеленский произвел кадровые назначения в четырех областях, сменив глав региональных государственных администраций (ОВА). Об этом сказано на сайте офиса президента Украины.

Согласно указам, опубликованным на сайте президента, новыми руководителями ОВА назначены: Черновицкая область — Руслан Осипенко, Полтавская область — Виталий Дьяковнич, Днепропетровская область — Александр Ганжа, Винницкая область — Наталья Заболотная.

Кроме того, украинский президент уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Вячеслава Негоду. Зеленский подчеркнул, что кадровые перестановки в областях Украины продолжатся.

5 января Зеленский подписал указ о назначении о назначении Евгения Хмары врио главы СБУ вместо Василия Малюка. До этого он также подписал указ о назначении нового руководителя ГУР, а также предложил новую кандидатуру министра обороны

Ранее на Украине рассказали, что скрывается за кадровыми перестановками Зеленского.