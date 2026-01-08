Размер шрифта
В Волгоградской области грузовик столкнулся с легковушками, погибли семь человек

Семь человек погибли в ДТП в Волгоградской области
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Волгоградской области произошла авария с участием грузовика и двух легковушек, погибли семь человек. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

«7 человек погибли при столкновении 2 легковых машин и грузовика в Волгоградской области. Авария произошла в Михайловском районе», — говорится в сообщении.

В данный момент на месте ДТП работают спасатели.

8 января один человек получил несовместимые с жизнью травмы в результате аварии с участием экскурсионного автобуса и легкового автомобиля в Корткеросском районе Республики Коми. Всем пассажирам автобуса была оказана необходимая помощь. В транспортном средстве находились 18 школьников из Сыктывкара и 13 родителей — они ехали на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь.

Незадолго до этого автомобиль Kia Sorento столкнулся с машиной скорой помощи в городе Кирово-Чепецк Кировской области. В результате аварии пострадали шесть человек: водитель скорой и фельдшер, а также четыре пассажира иномарки.

Ранее в Ленобласти в массовом ДТП пострадал ребенок, он впал в кому.

