«Понимает, какое будет давление»: экс-тренер «Динамо» о новом тренере «Спартака»

Экс-тренер «Динамо» Кобелев: Карседо уже представляет, что такое «Спартак»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев заявил, что новый главный тренер «Спартака» Хуан Карседо уже готов к трудностям во время работы в московской команде. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Я думаю, что он кое-что даст «Спартаку», Карседо знаком с нашим чемпионатом, наверняка после этого не терял связи, просматривал иногда игры РПЛ, как мне кажется. Я думаю, что он уже представляет, что такое «Спартак», и понимает, какое будет давление», — сказал Кобелев.

Карседо был помощников Эмери в «Спартаке» в 2012 году.

5 января «Спартак» объявил о назначении на пост главного тренера команды испанца Хуана Карседо. Контракт 52-летнего специалиста со «Спартаком» заключен на срок до лета 2028 года.

11 ноября 2025 года «Спартак» расторг соглашение с тренером Деяном Станковичем по обоюдному согласию сторон. Сербский наставник руководил московским клубом с начала сезона 2024 года. За это время команда провела 64 официальных матча, из которых выиграла 37, свела к ничьей 10 и потерпела 17 поражений.

