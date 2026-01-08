Директор Кузьмина опроверг данные о том, что певцу стало плохо после концерта в Москве

Размер шрифта
Директор певца и музыканта Владимира Кузьмина Александр Сябро опроверг данные о том, что исполнителю потребовалась помощь врачей после концерта в Москве. Об этом пишет РИА Новости.

«Нет, это не так. Все в порядке», — сказал Сябро агентству.

О том, что музыканту стало плохо после выступления в клубе «Академ джаз» в столице писал 8 января Telegram-канал SHOT. Также журналисты утверждали, что еще один концерт Кузьмина, запланированный также на четверг, якобы пришлось отменить.

Канал напомнил, что в 2024 году у певца случился приступ стенокардии, в этот момент он находился в Москве, у себя домо. Тогда он с трудом говорил и жаловался на боли в сердце, утверждает SHOT.

В конце сентября прошлого года Владимир Кузьмин показал в соцсети фото с женой Екатериной Трофимовой в годовщину свадьбы, посвятив ей трогательный пост. Певица Алла Пугачева отреагировала на публикацию артиста, поздравив супругов с этим событием.

