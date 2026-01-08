Размер шрифта
Новости. Общество

Подавший сигнал бедствия самолет Дубай-Москва отстранен от полетов

Вернувшийся в аэропорт самолет Дубай-Москва отстранили для обследования
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Самолет авиакомпании Utair, вернувшийся в аэропорт вылета после аварийного сигнала, временно отстранен от эксплуатации для обследования. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Рейс UT 716 задержан до прибытия резервного воздушного судна. Ведомство проводит проверку соблюдения требований безопасности полетов, а также контролирует обеспечение прав пассажиров, ожидающих вылета.

До этого сообщалось, что самолет авиакомпании UTair, следовавший из Дубая в Москву, вернулся в аэропорт вылета после принятия экипажем решения о возврате по техническим причинам. Рейс UT 716 готовился к посадке в Дубае в штатном режиме. В компании подчеркнули, что решение было принято в соответствии со стандартными процедурами и исключительно в интересах безопасности, угрозы для полета нет.

Boeing 767-224 (рейс UT 716) вылетел из аэропорта Аль-Мактум и должен был приземлиться во Внуково в 21:15 мск. Однако через некоторое время после взлета экипаж лайнера передал аварийный код «7700».

Ранее была названа причина возвращения рейса.

