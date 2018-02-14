Мнучин анонсировал закрытый брифинг с банкирами по санкциям против России

Минфин США одобряет введение новых антироссийских санкций и намерен провести закрытый брифинг с банкирами по этому поводу, заявил глава ведомства Стивен Мнучин, сообщает РИА «Новости».

«Я сегодня встретился со своей спецгруппой, работниками спецслужб. Они активно работают. Санкции против России будут обсуждаться в рамках брифингов. Я с нетерпением жду встречи с банкирами, чтобы предоставить им секретную информацию», — сказал Мнучин.

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По его словам, минфин США будет работать с Конгрессом по этому вопросу. Мнучин также отметил, что отвечает за введение санкций против олигархов и лидеров правительства.

Ранее Мнучин рассказал, что обсудил предстоящие санкции с американским президентом Трампом.