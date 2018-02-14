ГСС опровергли информацию о неполадках у SSJ 100

У SSJ 100 нет проблем, которые возникли у самолета Ан-148. Об этом сообщается на сайте АО «Гражданские самолеты Сухого».

«Проблем, «похожих» на проблемы с датчиками Ан-148, потерпевшего катастрофу 11 февраля, у самолета SSJ 100 обнаружено не было. Рекомендуем избегать непрофессиональных оценок технических деталей. В том числе, до оглашения выводов Комиссии по расследованию катастрофы Ан-148», — заявили в компании.

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Уточняется, что ситуация с полной потерей индикации скорости на продолжительное время на SSJ 100 невозможна.

«Проведенные испытания в специальных аэродинамических трубах, с имитацией критических условий обледенения показали, что противообледенительная система SSJ100 справляется обледенением», — пояснили в ГСС.

Ранее СМИ сообщали, что неполадки самолета Ан-148 были найдены у SSJ 100.

Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан‑148 назвала предварительную причину крушения после расшифровки данных бортового параметрического самописца.