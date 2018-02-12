Медведев одобрил введение пилотного проекта tax free в России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что он подписал постановление о введении пилотных проектов tax free в четырех регионах страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что подобная система зарекомендовала себя по всему миру.

Реклама

«С этого года мы начинаем его апробацию. Соответствующие изменения в налоговое законодательство принято. Также я подписал постановление правительства на эту тему — пилотный проект стартует в четырех наиболее популярных у иностранных туристов регионах, это Краснодарский край, Московская область, Москва и Санкт-Петербург», — сказал Медведев.

Ранее сообщалось, что ФТС выделит 46 млн рублей на установку оборудования для tax free.