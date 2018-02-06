Госдума собирается принять закон об амнистии капитала в ускоренном режиме

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков заявил, что пакет законопроектов о втором этапе амнистии капиталов Госдума планирует принять 9 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы предполагаем, что завтра блок законов по амнистии капитала будет принят в первом чтении. Потом Совет Думы установил время, что к 17:45 комитет по бюджету и налогам и комитет по законодательству должны подготовить эти законопроекты ко второму чтению. И соответственно в пятницу мы рассчитываем, что этот блок законов будет принят в третьем чтении. Такой ускоренный порядок рассмотрения вызван тем, что есть необходимость принятия этих законопроектов и подписание их президентом и опубликование до 1 марта 2018 года», — сказал Жуков.

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят продлить амнистию капиталов до марта 2019 года.