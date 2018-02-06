Меркель о ситуации на биржах: мы живем в тревожные времена
Канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала о тревожной ситуации на мировой бирже. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не должны упускать из виду центральные вещи, когда я вижу тревожное развитие на бирже в последние часы, мы живем в тревожные времена, и то, чего от нас ждут, от народных партий — ХДС, ХСС и СДПГ, — это формирования правительства во благо людей, правительство, предлагающее стабильность», — сказала Меркель.
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Она подчеркнула, что правительство должно гарантировать благосостояние и безопасность.
Ранее сообщалось, что индекс Dow Jones рухнул более чем на 1500 пунктов.
Впоследствии японский индекс Nikkei упал на 4,7%.
Европейские биржи также открылись снижением.