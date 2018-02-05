Путин одобрил списание киргизского долга на $240 млн

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о списании $240 млн долга Киргизии перед Россией. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее списание долга одобрили Госдума и Совет Федерации.

В июне прошлого года президент Киргизии Алмазбек Атамбаев заявил, что министры финансов России и Киргизии обменялись протоколами о списании всех долгов Бишкеку.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснял, что списание долгов Киргизии направлено на развитие отношений между странами.