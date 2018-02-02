Медведев: ЕАЭС предстоит продолжить переговоры по ЗСТ с Индией и Израилем
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ЕАЭС предстоит завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с Египтом, Израилем, Сингапуром. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Предстоит продолжить и по возможности завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран — это Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур», — сказал Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС.
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Он также подчеркнула, что данные вопросы будут рассмотрены на последующих заседаниях совета.
Ранее Медведев рассказал о возможности создания зон свободной торговли в рамках ШОС.