Медведев: ЕАЭС предстоит продолжить переговоры по ЗСТ с Индией и Израилем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ЕАЭС предстоит завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с Египтом, Израилем, Сингапуром. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Предстоит продолжить и по возможности завершить переговоры по созданию зон свободной торговли с целым рядом стран — это Египет, Израиль, Индия, Иран, Сербия, Сингапур», — сказал Медведев на заседании межправсовета ЕАЭС.

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Он также подчеркнула, что данные вопросы будут рассмотрены на последующих заседаниях совета.

Ранее Медведев рассказал о возможности создания зон свободной торговли в рамках ШОС.