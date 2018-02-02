ВТБ выиграл иск против совладельца холдинга «Яшма» в Нью-Йорке

Верховный суд Нью-Йорка вынес решение о взыскании с совладельца холдинга «Яшма» Игоря Мавлянова более 2,2 млрд руб. в пользу ВТБ, сообщает «Коммерсант». Таким образом, американский суд признал соответствующие решения Мещанского районного и Московского городского судов.

При этом суд обязал ответчика не только вернуть долларовый эквивалент заявленной суммы и покрыть все судебные издержки, но и добавил к иску 9% годовых за незаконное пользование чужими деньгами. В течение нескольких дней секретарь судебного заседания подсчитает общую сумму, назначенную к взысканию, и доведет ее до сторон.

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Как отмечает издание, изначально в иске речь шла о взыскании с господина Мавлянова $37 млн. Рублевый эквивалент этой суммы был взыскан в пользу ВТБ с бизнесмена-поручителя двумя решениями Мещанского райсуда в апреле 2016 года, которые затем утвердил Мосгорсуд, отклонивший жалобу представителей Игоря Мавлянова. Однако взыскать долги кредитор не смог — сам бизнесмен перебрался в США, а в России решением арбитража он был признан личным банкротом.

Общая задолженность Игоря Мавлянова. как поручителя по кредитным соглашениям, заключенным с ОАО «ТПК Яшма», АО «Ариал» и ЗАО «Аэроферст», перед ВТБ составляет 5,6 млрд руб. В случае вступления решения нью-йоркского суда в силу (у ответчика есть 30 дней на его обжалование), взыскание может быть наложено и на бывшие активы бизнесмена.