Путин заявил о росте ВВП России по итогам 2017 года на 1,4%

Президент России Владимир Путин заявил, что ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, передает РИА «Новости».

«В нашей стране предпринимаются активные усилия, направленные на повышение макроэкономической стабильности. ВВП России за прошлый год прибавил 1,4%, до рекордных значений замедлились показатели инфляции. В прошлом году ее рост составил 2,5%, и она продолжает снижаться и в этом году», — сказал Путин на встрече с представителями экономического совета ассоциации «Франко-российская торгово-промышленная палата».

Ранее Минэкономразвития сообщило, что после спада в 2016 году на 0,2 % ВВП в 2017 году вырос.