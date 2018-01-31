Власти решили освободить малый бизнес от госпошлины за электронную регистрацию

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что кабмин решил освободить владельцев новых предприятий малого и среднего бизнеса от уплаты госпошлины за регистрацию в электронном формате. Об этом пишет газета «Известия».

Он отметил, что банковский сектор также готов пойти на определенные послабления.

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«Одновременно со стороны банковской системы мы слышим готовность предоставлять услуги по открытию счета, получению базового перечня услуг тоже с нулевой стоимостью», — сказал Орешкин.

Ранее сообщалось, что МЭР выделило более 5 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса в регионах.