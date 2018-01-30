Володин рассказал об ущербе для европейского бизнеса от новых ограничений США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что новые ограничения США нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса. Об этом сообщается на сайте палаты.

«Новые ограничения, введенные США, нанесут существенный ущерб интересам европейского бизнеса», — сказал Володин.

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Он также подчеркнул, что американские власти проводят такую политику ограничений, которая является способом навязывать свою волю другим странам для их отказа от независимого курса.

«Введение новых санкций — очередная попытка заокеанских коллег повлиять на российскую внутреннюю политику, однако, когда речь идет о санкциях, необходимо принимать во внимание их влияние и на граждан США. Простые люди станут заложниками амбиций представителей американской элиты», — подытожил Володин.

Ранее сообщалось, что США опубликовали «Кремлевский доклад».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.