Санкции могут затронуть компании вне России за бизнес с ее «оборонкой» и разведкой

Новые санкции США против России, если будут введены, могут затронуть компании вне ее границ за бизнес с российским оборонным сектором и разведкой. Об этом заявила представитель госдепартамента Хизер Науэрт, сообщает РИА «Новости».

«Как вы знаете, мы не сообщаем заранее о действиях по санкциям. Когда и если у нас будут санкции, о которых мы захотим объявить, мы так и сделаем. Говоря в общем, если санкции будут наложены, они коснутся компаний вне России, которые ответственны за значительные транзакции с российским оборонным и разведывательным сектором», – сказала Науэрт.

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Она добавила, что Госдеп продолжает работу с соответствующими комитетами конгресса США, брифинги продолжаются.

«Я не буду сообщать детали этих закрытых брифингов», – заявила Науэрт.

Ранее представитель Госдепа заявила, что закон о санкциях 2017 года в отношении России предотвратил поставки российского оружия на миллиарды долларов.