Орешкин сообщил о росте прямых инвестиций в экономику России

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что поток прямых иностранных инвестиций в российскую экономику ежегодно растет. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы видим позитивный тренд в прямых иностранных инвестициях (ПИИ) на протяжении нескольких лет… Этот объем превысил $20-25 млрд в 2017 году», — сказал Орешкин на Всемирном экономическом форуме.

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Он подчеркнул, что власти видят возможности для привлечения новых инвестиций в российскую экономику.

Ранее сообщалось, что глава ФАС ожидает от России экономического чуда.