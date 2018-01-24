В Венесуэле прекратил работу крупнейший НПЗ

Лидер профсоюза нефтяных работников Венесуэлы Иван Фрейтес заявил о полной остановке деятельности крупнейшего нефтеперерабатывающего завода страны Amuay, передает Universal.

В частности, он сообщил об остановке установки каталитического крекинга и установок для дистилляции.

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Жители полуострова, где расположен завод, также сообщили о том, что прекратили работу его факельные установки.

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