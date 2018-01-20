Украина допустила досрочное прекращение сотрудничества с МВФ

Замглавы Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб сообщил, что сотрудничество страны с Международным валютным фондом (МВФ) может прекратиться в середине 2018 года, сообщает агентство «Украинские новости».

Киев должен получить от МВФ два транша на сумму $3,5 млрд в первом и третьем квартале 2018 года. По словам Сологуба, получение финансирования в первом квартале уже не кажется реальным.

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«Учитывая политический цикл, отсутствие решения по траншу МВФ до конца второго квартала, будет свидетельствовать о том, что текущая программа EFF (сотрудничества Украины с МВФ — «Газета.Ru») с высокой вероятностью уже не возобновится», — отметил Сологуб.

При этом замглавы Нацбанка обратил внимание на то, что получение денег возможно, если украинские власти решат проводить непопулярные реформы. По его словам, такой сценарий маловероятен.

Ранее сообщалось, что Минфин Украины рассчитывал получить от МВФ в 2018 более двух траншей.