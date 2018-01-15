В России начался эксперимент по маркировке сигарет

В России с 15 января начался эксперимент по маркировке табачной продукции, который продлится до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что целью эксперимента является подтверждение подлинности товаров и противодействие незаконным ввозу, производству и обороту табачной продукции (в том числе контрафактной).

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Уполномоченными органами исполнительной власти по проведению эксперимента назначены Минпромторг, Минфин, Минсельхоз, Минкомсвязи, ФСБ, ФНС, ФТС и Роспотребнадзор.

Ранее советник вице-премьера Александра Хлопонина Григорий Петришин сообщил, что правительство рассматривает три системы для маркировки сигарет.