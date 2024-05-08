«Факел» оштрафовали из-за фанатов, скандировавших «Зенит» — позор российского футбола»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал воронежский «Факел» из-за фанатов, которые в ходе игры 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) скандировали: «Зенит» — позор российского футбола». Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Воронежский клуб получил штраф в 30 тысяч рублей.

«Факел» осудил действия фанатов на матче. Позже «Зенит» и глава «Газпрома» Алексей Миллер пригласили болельщиков воронежцев на экскурсию в Санкт-Петербург.

Встреча завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» точным ударом отметился Дуглас дос Сантос. Он отличился на 41-й минуте. На последней минуте матча Евгений Марков сравнял счет, забив пенальти.

«Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В турнирной таблице чемпионата России «Зенит» занимает первое место, подопечные Сергея Семака набрали 51 очко. Вторую строчку занимает «Краснодар», имея в активе 50 баллов. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички отстают от «Краснодара» по дополнительным показателям.

Ранее в «Факеле» отказались называть «Зенит» позором российского футбола.