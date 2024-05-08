Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеры ЕС недовольны работой фон дер Ляйен

NZZ: лидеров стран Евросоюза не устраивают результаты работы фон дер Ляйен

close
100%
Johanna Geron/Reuters

Лидеров государств Европейского союза (ЕС) не устраивают результаты работы Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как следует из текста, представители стран Евросоюза недовольны ослаблением экономики политического объединения и зацикленностью ЕК на зеленой климатической повестке. Также фон дер Ляйен обвиняют в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Так, Эммануэль Макрон, который в 2019 году поддерживал назначение фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии теперь подвергает ее критике за «чрезмерную политизированность», отмечается в материале.

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее «бюрократическим бременем Евросоюза».

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять еще пять лет», — написал Линднер.

Ранее глава ЕК рассказала о планах Путина вернуть в Европу империи и автократии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами