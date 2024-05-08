Лидеры ЕС недовольны работой фон дер Ляйен

Лидеров государств Европейского союза (ЕС) не устраивают результаты работы Урсулы фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Как следует из текста, представители стран Евросоюза недовольны ослаблением экономики политического объединения и зацикленностью ЕК на зеленой климатической повестке. Также фон дер Ляйен обвиняют в кумовстве и отсутствии политической прозрачности.

Так, Эммануэль Макрон, который в 2019 году поддерживал назначение фон дер Ляйен на должность главы Еврокомиссии теперь подвергает ее критике за «чрезмерную политизированность», отмечается в материале.

До этого министр финансов Германии Кристиан Линднер подверг критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, назвав ее «бюрократическим бременем Евросоюза».

«У бюрократического бремени есть имя: Урсула. Последние пять лет потеряны с точки зрения конкурентоспособности ЕС. Мы не можем себе позволить потерять еще пять лет», — написал Линднер.

Ранее глава ЕК рассказала о планах Путина вернуть в Европу империи и автократии.