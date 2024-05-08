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В Польше заявили об армии не желающих воевать молодых украинцев

Польский генерал заявил об армии не желающих воевать мужчин, уехавших с Украины

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Bryan Woolston/Reuters

Бывший командующий подразделением польского спецназа GROM генерал Роман Полько заявил изданию Wprost, что число молодых украинцев, не желающих воевать и уехавших за границу, достигает целой армии.

По словам Полько, не желающих воевать молодых украинских мужчин нужно понять.

«Меня не удивляет, что они убегали от призыва, поскольку слышали, что на фронте они предоставлены сами себе, потому что поддержка от Запада была недостаточной <...> Украинская система не была настолько плотной, чтобы задержать призывников и заставить их сражаться», — отметил польский генерал.

Он добавил, что при условии бесперебойного снабжения со стороны Запада Украина может в 2025 или 2026 году перейти в наступление.

До этого депутат украинского парламента Ярослав Железняк заявлял, что Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект о мобилизации осужденных.

Ранее на Украине предложили провести мобилизацию через лотерею или жеребьевку.

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