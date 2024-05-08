Путин поручил контролировать содержание компьютерных игр

Госзаказ на историческое кино и литературу, контроль за содержанием компьютерных игр и поддержка борьбы с фальсификацией истории включены в задачи государственной политики в сфере исторического просвещения. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина.

Также в задачи госполитики включены развитие электронных библиотек и виртуальных музеев, а также размещение в популярных социальных сетях научно-популярной исторической информации и материалов.

До этого сообщалось, что согласно документу, стратегия исторического просвещения предполагает координацию усилий в борьбе с использованием Западом фальсификации истории как оружия. В нем подчеркивается, что Россия является великой страной и государством-цивилизацией, внесшей огромный вклад в общемировое развитие.

В своем указе Путин назвал целями исторического просвещения формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление русского мира.

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