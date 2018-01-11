Мень рассказал, когда ставка по ипотеке может опуститься до 6%

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень заявил, что ставки ипотечного кредитования в стране могут снизиться до 6% к 2022 году. Об этом он сообщил телеканалу «Россия 24».

«Мы будем смотреть, как будут развиваться события, не исключаем, что к завершению программы (ипотека для семей в 6% для семей с детьми) ипотечные ставки снизятся до 6%», — сказал Мень.

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Он также подчеркнул, что программа рассчитана до конца 2022 года.

Ранее Мень сообщил, что российские власти рассчитывают на снижение ипотечных ставок до 6%, с учетом субсидирования государством ставки сверх 6% годовых по ипотеке для семей, с 2018 года родивших второго или третьего ребенка.