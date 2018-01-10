АСВ выплатит вкладчикам банка «Преодоление» более 160 млн рублей

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатит вкладчикам лишившегося лицензии банка «Преодоление» 162 млн руб. Об этом сообщается на сайте агентства.

Уточняется, что за выплатами могут обратиться около 1,4 тыс. вкладчиков кредитной организации.

Как стало известно, банком-агентом для выплат возмещения выступит Россельхозбанк.

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В декабре 2017 года сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у банка «Преодоление».

По величине активов на 01.12.2017 кредитная организация занимала 436 место в банковской системе России.