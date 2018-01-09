Кабмин утвердил меры ответственности регионов за полученные дотации
Правительство России утвердило новые действия по оздоровлению государственных финансов субъектов. Об это сообщается на сайте кабмина.
«Подписанным постановлением установлен порядок подписания соглашений между Минфином России и субъектами федерации, получающими дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности регионов в 2018 году, в том числе высокодотационными (в бюджетах которых доля дотаций превышает 40% объема собственных доходов). Установлены также меры ответственности субъектов федерации — получателей дотаций за невыполнение обязательств по таким соглашениям», — заявили в правительстве.
Уточняется, что в перечень обязательств субъектов включены меры, направленные на снижение уровня дотационности регионов, бюджетную консолидацию и рост налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов.
Ранее сообщалось, что правительство выделит более 4 млрд руб. российским регионам для обеспечения сбалансированности бюджетов.