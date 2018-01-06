«Аэрофлот»: SwissPort не подтвердила обслуживание американских рейсов компании

Компания Swissport International, предоставляющая услуги по наземному обслуживанию, не подтвердила возможность обслуживания рейсов «Аэрофлота» в аэропорту Вашингтона (IAD) из-за погодных условий в Нью-Йорке и возникшего в связи с этим транспортного коллапса. Об этом говорится в пресс-релизе российского перевозчика.

Из-за этого не могут быть выполнены ближайшие рейсы из Вашингтона в Москву, на которые уже были выданы слоты — SU533 (ранее SU123) и SU539 (SU103) в 12:00 и 14:00 соответственно.

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«В связи с этим Аэрофлот на данный момент не может сообщить точное время отправления задержанных по метеоусловиям рейсов, — заявила компания. — Вся информация будет оперативно размещаться на сайте и официальных аккаунтах в соцсетях».

В связи со сложившимися условиями пассажиры с прямыми и трасферными рейсами под кодом SU, которые должны были вылететь 4, 5 или 6 января, могут без дополнительной платы оформить возврат билетов или же изменить время вылета вплоть до 8 января включительно. Дату вылета можно изменить и «на стыковочных рейсах в/из Нью-Йорка других авиакомпаний, при этом допускается одновременное изменение даты вылета на обратных участках с сохранением первоначального (плюс/минус 3 дня) срока пребывания».

Переоформить билеты без штрафа можно при условии перевозки не позднее 12 января.