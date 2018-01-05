Порошенко объявил «год энергетической независимости Украины»

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна соскочила с газового крючка «Газпрома». Об этом он написал в своем твиттере.

«Благодаря решению Стокгольмского арбитража Украина соскочила с газового крючка «Газпрома». Мы уверенно начинаем 2018-й — год энергетической независимости Украины», — написал Порошенко.

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Ранее Петр Порошенко заявил о значительности введения безвизового режима со странами Евросоюза, начавшего действовать в 2017 году.

Он отметил, что Украина сказала окончательное «прощай» русской и советской империям.