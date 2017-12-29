Путин поручил принять меры по регулированию жилищных платежей

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 31 марта 2018 года представить меры по по регулированию жилищных платежей. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Принять исчерпывающие меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения, включающей в себя плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также за коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме», — сказано в поручении.

Ранее президент сообщил, что ситуация в ЖКХ не развивается позитивно.