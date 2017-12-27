СК возбудил дело из-за невыплаты зарплаты работникам «ВИМ-Авиа» на 500 млн рублей

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам авиакомпании «ВИМ-Авиа» в размере около 500 млн рублей, передает РИА «Новости».

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК (невыплата заработной платы)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, руководство ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа», умышленно, действуя из личной заинтересованности, допустило факты полной невыплаты заработной платы на срок более 2 месяцев.

Только по состоянию на 19 декабря 2017 года задолженность по заработной плате составила свыше 490 млн руб.

Ранее в Росавиации сообщили, что «ВИМ-Авиа» не может выплатить долги по зарплате из-за налоговой задолженности.

Уточняется, что оставшаяся задолженность авиакомпании по зарплате за период с июля по декабрь составляет 443,5 млн руб. Компания не может использовать поступающие на ее счета средства из-за долгов перед ФНС, которые могут составлять до 500 млн руб.