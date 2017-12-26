Путин попросил правительство продлить амнистию капитала

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства попросил кабмин поддержать программу по продлению амнистии капитала.

«Мы, когда встречались с бизнесом недавно, обсуждали с некоторыми коллегами вопросы, связанные с поддержкой российского бизнеса. Там много всяких предложений, одно из них — это продлить амнистию капитала. Я тогда прошу это Минфин и Минэкономразвития с коллегами отработать, а вас, Дмитрий Анатольевич (премьер-министр Дмитрий Медведев – «Газета.Ru»), просил бы поддержать с учетом того, что внешние ограничения продолжаются », — сказал Путин.

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Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что условия амнистии капиталов должны остаться прежними.

Он также подчеркнул, что по итогам первой волны амнистии свои капиталы в Россию вернули 2,5 тыс. человек.