Медведев рассказал, в какой валюте лучше хранить деньги

Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, в какой валюте лучше всего хранить сбережения.

«Рубль отвязался от курса нефти», — заверил премьер.

По его словам, решение о том, в какой валюте хранить средства, человек должен решать исходя из того, в какой валюте он получает доход и в какой тратит.

Реклама

«С учетом того, что большая часть нашего населения хранит сбережения в рублях, рассчитывается в рублях и получает зарплату в рублях, ответ на этот вопрос очевиден», — заявид он.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Медведева.

Ранее Медведев назвал стабильным курс рубля.