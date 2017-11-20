В Кремле пообещали рассмотреть письмо от бизнеса про повышение налоговой нагрузки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что письмо от руководителей бизнес-организаций по поводу неисполнения моратория на повышение фискальной нагрузки будет рассмотрено. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«В любом случае оно будет рассматриваться», — сказал Песков.

Реклама

По его словам, он пока не знает, попало ли оно к профильным экспертам. Чиновник также подчеркнул, что президент довольно часто и регулярно в режиме онлайн работает с правительством по этой теме.

Ранее СМИ сообщили, что президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» — направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на увеличение налоговой нагрузки вопреки существующим договоренностям.

В свою очередь глава «Опоры России» Александр Калинин рассказал «Газете.Ru», что всего бизнесу в 2018 году придется доплатить около 150 млрд руб. из-за увеличения налоговой нагрузки.