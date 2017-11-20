Опрос: только 30% россиян могут определить финансовые пирамиды

Около 30% россиян могут распознать финансовые пирамиды. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные аналитического центра НАФИ.

Как стало известно, россиянам предложили найти финансовую пирамиду среди нескольких вариантов вложения денег.

По результатам опроса только 28% опрошенных заявили, что «финансовая организация, обещающая гарантированный 35%-ный рост вложений через год» является финансовой пирамидой.

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В свою очередь 22% респондентов затруднились ответить, а 17% участников исследования назвали мошеннической схемой все предложенные варианты: паевые инвестиционные фонды, банковские вклады под 11% годовых и общий фонд банковского управления.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил 180 финансовых пирамид в 2016 году.