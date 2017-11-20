«Ведомости»: бизнесмены пожаловались Путину на новые сборы

Президенты четырех бизнес-объединений — РСПП, «Деловой России», ТПП и «Опоры России» — направили президенту России Владимиру Путину письмо, в котором пожаловались на увеличение налоговой нагрузки вопреки существующим договоренностям. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

Президент ввел мораторий на рост налоговой нагрузки для бизнеса в 2014 году вплоть до 2018 г. Однако, как отмечается в письме, с тех пор появилось большое количество платежей и сборов, формально не являющихся налогами. Предприниматели заявили, что в в 2018 году из-за новых сборов бизнесу придется доплатить более 100 млрд. рублей.

Ранее стало известно, что Госдума одобрила в третьем чтении налог на движимое имущество компаний, так называемый «налог на модернизацию».