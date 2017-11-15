Источник: Россия и Венесуэла договорились о реструктуризации долга

Россия и Венесуэла подписали соглашение о реструктуризации венесуэльского долга перед российской стороной. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в венесуэльском посольстве.

Уточняется, что Венесуэла договорилась о реструктуризации долга перед Россией на $3 млрд на ранее обговоренных условиях.

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Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что Россия и Венесуэла достигли соглашения о рефинансировании и реструктуризации венесуэльского долга.

Он также подчеркнул, что страна до сих пор находится в состоянии экономической войны.