Поперек торговли: пробка в Суэцком канале разгонит цены

В связи с аварией контейнеровоза в узкой части Суэцкого канала задерживается доставка грузов, включая нефтепродукты, на сумму порядка $10 млрд, сообщает агентство Bloomberg.

Севший на мель корабль привел к росту стоимости доставки одного сухогрузного контейнера, например из Китая в Европу, до $8 тыс., что в четыре раза выше, чем год назад. Перевозки танкерами категории Suezmax стоят около $17 тыс. за день, что является наибольшим показателем с июня 2020 года.

Блокировка канала обходится примерно в $400 млн в час.

Если торговые суда пойдут по альтернативному маршруту — вокруг мыса Доброй Надежды, что удлинит путь на 9,65 тыс. км, — то стоимость грузоперевозок может вырасти как минимум на $300 тыс. Столько придется доплатить владельцам судов за топливо.

МИД России ранее сообщал, что разблокировка морского пути в канале может занять несколько недель.

Повышение цен на морские грузоперевозки коснулось в том числе маршрутов, не проходящих через канал. При этом компания Lloyd's List оценивает стоимость перемещения товаров по каналу в западном направлении примерно в $5,1 млрд долларов в день. Движение в восточном направлении по этой транспортной артерии — примерно в $4,5 млрд.

Колонна судов из-за блокировки в канале растянулась почти до Индии.

Судя по информации с трекеров отслеживания, который приводит ВВС, на обоих концах канала заблокированы вчера были около 150 судов, сегодня — более 160 судов.

В их число входят: 41 балкер (сухогрузы), и 24 нефтетанкера.

Остальные суда — с потребительскими товарами (одежда, мебель и прочее).

Длиной 400 метров и шириной 59 метров

Контейнеровоз «Ever Given» развернулся поперек Суэцкого канала и сел на мель 23 марта.

Контейнеровоз Ever Given компании Evergreen Marine длиной в 400 метров и шириной 59 метров перекрыл движение по Суэцкому каналу в одном из самых узких его мест. Движение заблокировано в обе стороны. Это один из крупнейших в мире контейнеровозов под панамским флагом. Он следовал из Китая в Роттердам (Нидерланды). Как поясняли ранее в Evergreen Marine, причиной происшествия стала песчаная буря в Египте. Штормовой ветер развернул корабль и-за большой парусности. Сообщалось также об отключении электричества на Ever Given и плохой видимости во время бури. В итоге судно уткнулось в песчаный берег.

Ever Given попытались вытянуть на большую воду буксирами, но сдвинуть корабль весом 220 тысяч тонн не удалось. Египетские власти подогнали к судну экскаваторы, сейчас идет откапывание застрявшего киля.

В истории Суэцкого канала это вторая крупная авария. В 2004 году танкер Tropic Brilliance весом в 89 тыс. тонн три дня сидел здесь на мели, пока из резервуаров не откачали около 25 тыс. тонн нефти и не отбуксировали судно.

Сообщается, что оператор Ever Given ведет переговоры со SMIT Salvage по аренде дополнительных и более мощных буксиров. Но пока Ever Given находится в прежнем положении почти поперек канала. Хотя оператор утверждал, что судно подогнали к берегу и уже несколько кораблей смогли обойти контейнеровоз.

Подсчитано также, что длительная блокировка морского канала приведет к повышению цен на нефть на 10% и более. В пробке возле Суэца находятся в том числе танкеры с российской нефтью. По оценкам управления энергетической информации США, через Суэцкий канал транспортируется около 10% всей мировой нефти, которую перевозят морем.

Россия в выигрыше

Российские поставщики могут выиграть из-за нарушения логистики, утверждают эксперты. Перебои в поставках сырой нефти с Ближнего Востока могут поднять цены на нефть и стоимость перевозок, в том числе потому что часть судов пойдет в обход Африки, удлинив путешествие в среднем на 10 дней. Уже повысился интерес к поставщикам нефти из Мексиканского залива, Северного моря, России и Западной Африки.

Российские аналитики ожидают, что авария может повлиять на цены на нефть, но только в краткосрочной перспективе.

«Примерно миллион баррелей в сутки через канал проходит. Это некритично для рынка, но позитивный эффект на цену оказать должно», — считает старший аналитик БКС «Мир инвестиций» Виталий Громадин.

С 24 марта организован пропуск судов в южном направлении — из Средиземного моря в Красное — по старому руслу Суэцкого канала.

В прошлом году через канал прошло 18,8 тысяч судов и почти 1,2 млрд тонн груза. Доходы канала составили $5,6 млрд.

Японская компания Shoei Kisen, которой принадлежит «Ever Given» на своем официальном сайте принесла «искренние извинения» за инцидент. Извинения адресованы всем, кто имеет отношение к навигации по Суэцкому каналу.