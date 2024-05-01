Авиакомпании Таиланда задумались о возобновлении прямого авиасообщения с Россией

Таиланд рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией, поделился с ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

«Основной проблемой являются возможные санкции Европы и Соединенных Штатов. Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне», — отметил собеседник издания.

По его словам, сейчас таиландские власти и авиаперевозчики, включая национальную компанию Thai Airways, активно занимаются поиском путей для упрощения сообщения с Россией.

Прямые перелеты между странами прекратили осуществляться в марте 2020 года в связи с пандемией.

С начала года Таиланд посетили более 760 тыс. россиян. В результате РФ заняла третье место среди государств-поставщиков туристов в эту азиатскую страну.

Граждане РФ стали чаще не только ездить отдыхать в Таиланд, но и покупать там недвижимость. В первом квартале эта страна стала самой популярной для покупки жилья среди россиян. Основные цели покупки жилья в Таиланде — зимовки и допдоход.

Ранее россиянам назвали 10 лучших безвизовых направлений для летнего отдыха.