Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Авиакомпании Таиланда задумались о возобновлении прямого авиасообщения с Россией

Tez Tour: прямое авиасообщение России с Таиландом может скоро возобновиться

close
100%
Toby Melville/Reuters

Таиланд рассматривает возможность восстановления прямого авиасообщения с Россией, поделился с ТАСС генеральный представитель российского туроператора Tez Tour в Юго-Восточной Азии Андрей Снетков.

«Основной проблемой являются возможные санкции Европы и Соединенных Штатов. Но текущая практика показывает, что многие страны готовы пойти по своему пути, не обращая внимание на попытки влияния извне», — отметил собеседник издания.

По его словам, сейчас таиландские власти и авиаперевозчики, включая национальную компанию Thai Airways, активно занимаются поиском путей для упрощения сообщения с Россией.

Прямые перелеты между странами прекратили осуществляться в марте 2020 года в связи с пандемией.

С начала года Таиланд посетили более 760 тыс. россиян. В результате РФ заняла третье место среди государств-поставщиков туристов в эту азиатскую страну.

Граждане РФ стали чаще не только ездить отдыхать в Таиланд, но и покупать там недвижимость. В первом квартале эта страна стала самой популярной для покупки жилья среди россиян. Основные цели покупки жилья в Таиланде — зимовки и допдоход.

Ранее россиянам назвали 10 лучших безвизовых направлений для летнего отдыха.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами