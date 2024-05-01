Дезертир из Екатеринбурга прятался на Конном полуострове

Военнослужащий, более полугода находившийся в федеральном розыске из-за оставления места службы, задержан полицией в Екатеринбурге. Об этом сообщает Ura.ru.

Со ссылкой на источник в оперативных органах агентство сообщает, что мужчину задержали в частном доме на улице Большой Конный полуостров. Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 337 УК РФ: «Самовольное оставление части или места службы военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту». В случае признания судом его вины возможное наказание — от 5 до 10 лет лишения свободы. В федеральном розыске задержанный находился с августа прошлого года.

Информацией о том, какую именно воинскую часть оставил дезертир, агентство не располагает.

23 апреля сообщалось, что в Республике Хакасия военного осудили за самовольное оставление службы. В июне 2023 года житель Абакана, проходивший службу в Москве, без разрешения руководства вернулся в родной город. Через несколько месяцев нарушителя разыскали и вызвали в военный комиссариат. За дезертирство военный получил пять с половиной лет с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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