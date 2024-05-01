Нетаньяху ждет от Запада давления на МУС по вопросу Израиля

Израиль ждет от Запада давления на Международный уголовный суд (МУС) после сообщений о том, что он может премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху и главу минобороны Йоава Галанта. Об этом сообщил глава израильского кабмина на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против возмутительного посягательства Международного уголовного суда на неотъемлемое право Израиля на самооборону», - отметил премьер.

По словам Нетаньяху, Израиль ожидает, что страны Запада используют «все имеющиеся в их распоряжении средства», чтобы остановить давление МУС на страну.

29 апреля глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху попросил президента США Джо Байдена помочь предотвратить выдачу Международным уголовным судом ордеров на арест высокопоставленных израильских должностных лиц, обвиняемых в совершении преступлений в секторе Газа.

Американский телеканал NBC сообщал, что МУС может выдать ордера на арест Нетаньяху, главы минобороны страны Йоава Галанта и других чиновников государства.

Ранее США напрямую потребовали от Израиля отказаться от операции в Рафахе.