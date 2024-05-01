Поражение ВСУ может привести к прямому конфликту России и НАТО

Полное поражение Украины на поле боя может вызвать вступление НАТО в конфликт с Россией для того, чтобы попытаться спасти Киев. Об этом сообщает издание Khaleej.

«НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента», — считают издание.

Авторы отмечают стремление Соединенных Штатов продолжать поддерживать украинскую власть несмотря на отсутствие любых признаков предстоящей победы Вооруженных сил Украины. При этом указывается, что страны НАТО стали больше говорить о поддержке Украины, нежели действительно снабжать ВСУ вооружением и боевой техникой.

В том числе указывается нынешний пакет военной помощи на $61 млрд, предоставленный Украине США — издание указывает на то, что он вряд ли сможет что-либо изменить на поле боя.

До этого в Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.

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