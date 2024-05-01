Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Поражение ВСУ может привести к прямому конфликту России и НАТО

Khaleej: поражение Украины может вызвать вступление НАТО в конфликт с Россией

close
100%
Thomas Peter/Reuters

Полное поражение Украины на поле боя может вызвать вступление НАТО в конфликт с Россией для того, чтобы попытаться спасти Киев. Об этом сообщает издание Khaleej.

«НАТО все еще может решить принять в нем непосредственное участие, чтобы предотвратить поражение Украины, что, как заявляют на Западе, крайне опасно для безопасности всего европейского континента», — считают издание.

Авторы отмечают стремление Соединенных Штатов продолжать поддерживать украинскую власть несмотря на отсутствие любых признаков предстоящей победы Вооруженных сил Украины. При этом указывается, что страны НАТО стали больше говорить о поддержке Украины, нежели действительно снабжать ВСУ вооружением и боевой техникой.

В том числе указывается нынешний пакет военной помощи на $61 млрд, предоставленный Украине США — издание указывает на то, что он вряд ли сможет что-либо изменить на поле боя.

До этого в Германии не исключили, что Украине придется помогать еще 10 лет.

Ранее Зеленского уличили во лжи о положении ВСУ на фронте.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами