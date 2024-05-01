Ученый прокомментировал вспышку на Солнце

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что на Солнце произошла вспышка среднего балла.

По словам ученого, ее месторасположение на звезде не позволило вызвать магнитную бурю на Земле. Богачев отметил, что мощность вспышки была очень близка к высшему балу.

«Событие произошло на самом краю Солнца (на западном лимбе), откуда, в целом, воздействие на Землю очень ограничено. Событие должно иметь исключительную силу, чтобы при таком расположении ударить по Земле», — пояснил ученый.

Ранее журнал The Astrophysical Journal опубликовал результаты исследования, которые раскрыли природу загадочного поведения гамма-всплесков (GRB) — интенсивных космических вспышек гамма-излучения, которые за несколько секунд вырабатывают столько же энергии, сколько Солнце за всю жизнь.

Ученые Университета Алабамы в Хантсвилле выявили механизмы, лежащие в основе GRB.

Ранее ученые зафиксировали редчайший «четверной» мегавзрыв на Солнце.