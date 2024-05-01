Николай Дроздов уедет на Дальний Восток к крестнику-леопарду

Биолог и телеведущий Николай Дроздов признался в беседе с Prozvezd, что планирует поездку на Дальний Восток.

Дроздов собирается навестить своего «крестника»-леопарда. Животное находится в национальном парке «Земля Леопарда». Телеведущий объяснил, что ему предложили стать хранителем хищника, на что он согласился. У биолога есть соответствующий сертификат и оттиск лапы зверя.

«Есть такая практика у ученых брать в «крестники» редкие виды нашей фауны, а потом наблюдать за их взрослением. Я, конечно, согласился, но переименовал этого красавца!» — поделился телеведущий.

Как отметил Дроздов, животное звали по документам LEO64. Однако биолог решил переименовать его в Байкал.

«У него такие же бездонные глаза как наше заповедное озеро. Я сравнил его красоту с нашим дивным озером, ведь он отличается в заповеднике от всех своих собратьев», — рассказал профессор.

В апреле художник Константин Мирошник рассказал, что Дроздову прооперировали колено. Хирургическое вмешательство потребовалось из-за старой травмы. На тот момент телеведущий уже восстановился, но ему делали уколы.

Ранее стало известно, что телекомпанию Николая Дроздова хочет обанкротить налоговая.