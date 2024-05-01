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В Североуральске школьник спас трехлетнего мальчика, упавшего в реку

В Свердловской области подросток вытащил из реки тонувшего ребенка

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Pexels

В Североуральске подросток сумел спасти из воды тонувшего трехлетнего мальчика, школьник бросился в воду и вынес ребенка на берег. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Свердловской области.

Инцидент произошел в Североуральске, девочка вместе с трехлетним братом гуляла вдоль берега реки Вагран, в какой-то момент ребенок упал в воду, мальчик начал захлебываться и тонуть. На помощь ему пришел школьник, который проходил мимо.

«Я шел до церкви. Вижу: несколько девочек подбегают ко мне. Просят, чтобы я что-то вытащил. Я сначала не понял, но вижу: что-то красное плывет. Они кричат: «Ребенок, ребенок, спаси, пожалуйста!» Ну я сразу же побежал. Ребенок как-никак. Тем более в такой холодине», — рассказал «Е1» спасший мальчика подросток.

Молодой человек вынес ребенка из воды и передал подоспевшим спасателям и сотрудникам скорой помощи, медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Ранее в Челябинской области имам вытащил из тонущей машины троих детей.

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