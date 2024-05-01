Стало известно будущее Слишковича в «Спартаке»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич в эфире «Матч Премьер» заявил, что исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович не останется работать в своей должности в будущем сезоне.

По его словам, принимать решение о будущем наставнике красно-белых будет единолично спортивный директор клуба Томаш Амарал.

«Слишкович не будет главным тренером «Спартака». Под этим надо подвести черту. «Спартак» ищет иностранного тренера, у Амарала карт-бланш. Поиск продолжается», — заявил Генич.

28 апреля «Спартак» в рамках 26-го тура чемпионата России со счетом 3:2 обыграл московский «Локомотив». Благодаря этой победе «Спартак» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В активе команды, которая в середине апреля уволила Абаскаля, стало 42 очка. «Локомотив» идет пятым, имея на балл меньше.

1 мая красно-белые сыграют в Кубке России против московского «Динамо». Игра пройдет на «ВТБ Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

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