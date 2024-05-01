Министра обороны Украины могут сменить менее чем через год после назначения

Рустем Умеров может покинуть пост министра обороны Украины менее чем через год после назначения. Об этом пишет украинское издание «Цензор».

Возможную отставку Умерова связывают со стремлением главы Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака избавиться от всех лиц, которые могут оказывать влияние на Зеленского напрямую, без согласования с ним. Сообщается, что Умерова могут назначить на пост министра по инфраструктуре.

Предполагается, что новым министром обороны должен стать «медийный военный».

Умеров занял пост министра обороны Украины в сентябре 2023 года. Его предшественник Алексей Резников занимал свой пост около двух лет. Работа Умерова на посту министра обороны запомнилась, в первую очередь, принятием нового закона о мобилизации, предполагающего ужесточение правовых ограничений для уклонистов.

До этого украинский министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский подал в отставку на фоне уголовного дела о коррупции.

По данным следствия, в 2017-2021 годах глава ведомства незаконно завладел государственной землей в Сумской области на 291 млн грн и пытался завладеть землей еще на 190 млн грн.

Ранее на Украине рассказали о возможной отставке Кулебы и Малюськи.