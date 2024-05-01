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В Сербии подтвердили приверженность дружбе с РФ

Кандидат на пост премьера Сербии Вучевич: новый кабмин сохранит дружбу с РФ

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srbija.gov.rs

Кандидат на пост главы правительства Сербии Милош Вучевич заявил, что после его назначения республика продолжит поддерживать дружеские отношения с РФ. Об этом пишет ТАСС.

Политик 1 мая принял участие в заседании парламента страны, в ходе которого законодатели должны утвердить новый состав кабинета министров. Во время своего выступления Вучевич рассказал, как будут развиваться отношения Москвы и Белграда в будущем.

«Сербия не может и не будет отказываться от дружбы с РФ, чей народ мы считаем братским, как и украинцев. Дружба проявляется и доказывается в трудные времена, и если сегодня мы не в силах помочь нашим российским друзьям в практическом смысле, то уж точно мы никоим образом не будем чинить им препятствий», — сказал кандидат на пост премьер-министра.

Он добавил, что власти страны продолжат следовать решению Совета безопасности Сербии и поддерживать территориальную целостность Украины. Но вместе с этим Белград намерен и дальше отказываться от ввода антироссийских санкций, подчеркнул политик.

30 марта сербский президент Александар Вучич выдвинул кандидатуру министра обороны страны Милоша Вучевича на пост главы правительства. Помимо военного ведомства политик также возглавляет правящую в республике Сербскую прогрессивную партию (СПП).

Ранее Вучич рассказал о позиции Сербии по санкциям против РФ.

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