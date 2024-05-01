Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Украине военкома будут судить за конфискацию автомобилей

«Страна.ua»: суд рассмотрит дело военкома, изъявшего со стоянки пять автомобилей

close
100%
Shutterstock

На Украине суд рассмотрит уголовное дело по обвинению запорожского военкома в незаконном изъятии автомобилей со стоянки одного из предприятий. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Положенные в основу обвинения события произошли в марте 2022 года, вскоре после начала украинско-российского конфликта. Запорожский военком в сопровождении вооруженных людей пришел на автомобильную стоянку и распорядился забрать оттуда все автомобили, ключи от которых удалось найти у водителей. Таким образом были конфискованы четыре грузовика и микроавтобус. Сумма ущерба оценена в 11 млн гривен (около 25,5 млн рублей).

«Страна.ua» отмечает, что стоянка (ее месторасположение не указывается) находилась вне территориальной юрисдикции военкомата, никаких документов для изъятия машин у военкома тоже не было.

1 мая сообщалось, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу. В списке обвиняемых — двое руководителей военно-врачебной комиссий, двое заведующих неврологических отделений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог и директор центра первичной медико-санитарной помощи.

Ранее стало известно, что с наместника Киево-Печерской лавры сняли электронный браслет.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами