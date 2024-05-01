На Украине военкома будут судить за конфискацию автомобилей

На Украине суд рассмотрит уголовное дело по обвинению запорожского военкома в незаконном изъятии автомобилей со стоянки одного из предприятий. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

Положенные в основу обвинения события произошли в марте 2022 года, вскоре после начала украинско-российского конфликта. Запорожский военком в сопровождении вооруженных людей пришел на автомобильную стоянку и распорядился забрать оттуда все автомобили, ключи от которых удалось найти у водителей. Таким образом были конфискованы четыре грузовика и микроавтобус. Сумма ущерба оценена в 11 млн гривен (около 25,5 млн рублей).

«Страна.ua» отмечает, что стоянка (ее месторасположение не указывается) находилась вне территориальной юрисдикции военкомата, никаких документов для изъятия машин у военкома тоже не было.

1 мая сообщалось, что в Киеве перед судом предстанут десять врачей, которые продавали уклонистам медсправки о непригодности к военной службе и организовывали их переправку за границу. В списке обвиняемых — двое руководителей военно-врачебной комиссий, двое заведующих неврологических отделений, заведующий центром нейрохирургии, врач-нейрохирург, врач-психиатр, врач-невролог, врач-рентгенолог и директор центра первичной медико-санитарной помощи.

Ранее стало известно, что с наместника Киево-Печерской лавры сняли электронный браслет.